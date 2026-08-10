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Casas en Venta en Pest, Hungría

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9 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Csomor, Hungría
Casa 5 habitaciones
Csomor, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Casa grande 6 habitaciones en Solymar, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Solymar, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Número de plantas 2
En la frontera de Budapest en Shoymar, la casa de construcción en 2018, 430 m2, 2 plantas co…
$1,40M
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Casa 5 habitaciones en Rackeve, Hungría
Casa 5 habitaciones
Rackeve, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
En uno de los lugares más exclusivos y naturalmente cautivadores de Ráckeve, en la punta de …
$1,17M
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Rackeve, Hungría
Casa
Rackeve, Hungría
En uno de los lugares más exclusivos y naturalmente cautivadores de Ráckeve, en la punta de …
$1,24M
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 6 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 6
Área 243 m²
En una de las zonas más tranquilas de 2013 Pomaz se ofrece a la venta un edificio residencia…
$599,721
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Casa en Csomor, Hungría
Casa
Csomor, Hungría
En venta en la tranquila zona de orientación suroeste de Csömör Középhegy, esta moderna casa…
$922,053
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 5 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 5 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
$687,231
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Villa 5 habitaciones en Dunaharaszti, Hungría
Villa 5 habitaciones
Dunaharaszti, Hungría
Habitaciones 5
Área 260 m²
Una casa de 260 m2, 5 habitaciones está en venta en 2330 Dunaharaszti (Alemania: Harrast - u…
$423,375
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Villa 4 habitaciones en Zsambek, Hungría
Villa 4 habitaciones
Zsambek, Hungría
Habitaciones 4
Área 172 m²
Número de plantas 3
El inmueble se encuentra en Zsámbék, en una zona tranquila, verde, cerca de las montañas cir…
$263,304
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Parámetros de las propiedades en Pest, Hungría

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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