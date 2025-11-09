Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Pest, Hungría

Casa 5 habitaciones en Csomor, Hungría
Casa 5 habitaciones
Csomor, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
Agencia
Tamna Home
Idiomas hablados
English, Deutsch, Hungarian
Casa grande 6 habitaciones en Solymar, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Solymar, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Número de plantas 2
En la frontera de Budapest en Shoymar, la casa de construcción en 2018, 430 m2, 2 plantas co…
$1,40M
Agencia
Duna House franchise office
Idiomas hablados
English, Русский, Hungarian
