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Villas en venta en Pest, Hungría

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4 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 6
Área 243 m²
En una de las zonas más tranquilas de 2013 Pomaz se ofrece a la venta un edificio residencia…
$599,721
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Villa 5 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 5 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
$687,231
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Villa 5 habitaciones en Dunaharaszti, Hungría
Villa 5 habitaciones
Dunaharaszti, Hungría
Habitaciones 5
Área 260 m²
Una casa de 260 m2, 5 habitaciones está en venta en 2330 Dunaharaszti (Alemania: Harrast - u…
$423,375
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Zsambek, Hungría
Villa 4 habitaciones
Zsambek, Hungría
Habitaciones 4
Área 172 m²
Número de plantas 3
El inmueble se encuentra en Zsámbék, en una zona tranquila, verde, cerca de las montañas cir…
$263,304
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Parámetros de las propiedades en Pest, Hungría

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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