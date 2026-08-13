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Propiedades residenciales en venta en Papai jaras, Hungría

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1 propiedad total found
Villa 2 habitaciones en Kemeneshogyesz, Hungría
Villa 2 habitaciones
Kemeneshogyesz, Hungría
Habitaciones 2
Área 90 m²
En la orilla izquierda del río Marcal, entre Magyargencs y Szergény, se encuentra el pequeño…
$63,378
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