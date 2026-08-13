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Propiedades residenciales en venta en Mosonmagyarovari jaras, Hungría

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Castillo en Feketeerdo, Hungría
Castillo
Feketeerdo, Hungría
Elegante castillo con muchos usos posibles en el triángulo fronterizo de Hungría cerca de la…
$1,15M
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