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Permiso de residencia en Hungría

Hungría Hungría
Plazo de obtención: de 1 meses
Costos: de
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Sobre el Programa de Inmigración

Servicio integral para la obtención de un permiso de residencia sobre la base de la creación de un negocio:

  • Registro
  • Cuenta bancaria
  • permiso de residencia para el fundador

Servicios adicionales:

  • Búsqueda de bienes raíces para oficinas y otros fines para negocios o para la vida
  • documentación para empresas
  • Apoyo empresarial (abogado + contador)
Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 1 meses
Costos
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de
$20,000
Duración
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1 meses
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