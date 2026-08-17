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Propiedades residenciales en venta en Gyor Moson Sopron, Hungría

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casas independientes
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4 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Farad, Hungría
Villa 4 habitaciones
Farad, Hungría
Habitaciones 4
Área 84 m²
Número de plantas 2
En el pequeño pueblo de Farád, a solo 3 minutos en coche de Csorna y a unos 35 minutos de Gy…
$225,670
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Villa 6 habitaciones en Osli, Hungría
Villa 6 habitaciones
Osli, Hungría
Habitaciones 6
Área 225 m²
Descripción del objeto En venta es una empresa húngara (Kft), que posee una parcela de alred…
$3,60M
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Villa 5 habitaciones en Kisbajcs, Hungría
Villa 5 habitaciones
Kisbajcs, Hungría
Habitaciones 5
Área 170 m²
Número de plantas 2
La casa familiar en venta se encuentra en 9062 Kisbajcs en la parte nororiental del condado …
$405,976
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Castillo en Feketeerdo, Hungría
Castillo
Feketeerdo, Hungría
Elegante castillo con muchos usos posibles en el triángulo fronterizo de Hungría cerca de la…
$1,15M
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Parámetros de las propiedades en Gyor Moson Sopron, Hungría

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