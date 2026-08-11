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Propiedades residenciales en venta en Csornai jaras, Hungría

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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Farad, Hungría
Villa 4 habitaciones
Farad, Hungría
Habitaciones 4
Área 84 m²
Número de plantas 2
En el pequeño pueblo de Farád, a solo 3 minutos en coche de Csorna y a unos 35 minutos de Gy…
$225,670
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