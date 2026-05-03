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Restaurantes en venta en Budapest, Hungría

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Restaurant in Budapest, Hungary, help with residence permit for all family included in price en Budapest, Hungría
Restaurant in Budapest, Hungary, help with residence permit for all family included in price
Budapest, Hungría
Número de plantas 1
En venta se encuentra el restaurante Forever Young Budapest en el centro de Budapest, IX dis…
$93,734
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