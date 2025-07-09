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Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham

Batumi, Georgia
de
$89,177
de
$2,200/m²
;
11
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ID: 35507
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/5/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    30

Sobre el complejo

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Agencia Inmobiliaria GulfStream presenta a su atención
Apart-hotel Ramada Encore by Wyndham in Batumi es un formato atractivo para la inversión para obtener un ingreso estable y aumentar el valor de los bienes raíces.

El complejo está situado en la ubicación TOP: a sólo 300 metros del mar y a 5 minutos a pie de la playa. A poca distancia Nuevo Boulevard, parque acuático, centros comerciales, restaurantes y toda la infraestructura turística clave de la ciudad. Solución perfecta para alquiler diario.

El proyecto es un producto de inversión listo: estudios, apartamentos de 1 y 2 habitaciones con una superficie de 31,9 a 82,1 m2 con ventanas panorámicas y balcones. Todos los apartamentos están alquilados con una reparación de llave en mano, incluyendo muebles y electrodomésticos - se puede detener inmediatamente o alquilar.

Con pago completo, un 5% de descuento.

El formato del apart-hotel ofrece una infraestructura interna desarrollada: un restaurante y un bar, un gimnasio, zonas de salón, aparcamiento subterráneo, seguridad y servicio de conserjería.

Ramada Encore de Wyndham forma parte de la red internacional de Wyndham Hotels & Resorts, representada en más de 95 países e incluye más de 9.000 hoteles. Esto garantiza un alto nivel de servicio, conciencia de marca y carga estable, lo que mejora el atractivo de inversión del proyecto.
Nos conocen, confían en nosotros, construyen el futuro con nosotros.


Lot NP011RM

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Batumi, Georgia
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