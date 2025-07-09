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Complejo residencial GWG KRTSANISI V TBILISI

Tiflis, Georgia
de
$68,400
de
$1,600/m²
;
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15
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ID: 39752
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/8/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Giorgi Guramishvili Street

Sobre el complejo

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Apartamentos en el nuevo complejo premium GWG KRTSANISI en Tbilisi

Ofrecemos apartamentos del desarrollador en el nuevo complejo residencial familiar GWG Krtsanisi, ubicado en el verde distrito histórico de Krtsanisi - cerca del Viejo Tbilisi, el barrio diplomático y las principales rutas de transporte de la ciudad.

GWG Krtsanisi es adecuado tanto para su propia vida como para su traslado a Georgia, y para la inversión a largo plazo en bienes raíces en Tbilisi.

Costo y Condiciones de Compra

• apartamentos - desde 40 m2;
• Costo inicial: desde $68,400 con un pago único;
• el precio a un pago único - desde $ 1,620 por m2;
• el precio al comprar en cuotas - desde $ 1,800 por m2;
• Contribución inicial: del 20%;
• sin intereses plazos del desarrollador hasta la terminación de la construcción;
• Entrega programada del complejo - 31 de diciembre de 2028;
• registro remoto de la transacción;
• La compra está disponible para extranjeros.

Los precios dependen del edificio, piso, área, vista desde las ventanas y el horario de pago elegido. Compruebe la disponibilidad real y las ofertas especiales en el día de la aplicación.

Acerca de GWG KRTSANISI

GWG Krtsanisi es un moderno barrio residencial premium, diseñado para una vida familiar relajada en la parte verde de Tbilisi.

El complejo consta de cuatro edificios de 11 plantas A, B, C y D. En total, el proyecto ofrece 290 apartamentos de diferentes diseños.

Se creará una infraestructura interna completa en el territorio del complejo:

Alrededor de 3.500 m2 de territorio recreativo paisajístico;
• Un jardín cerrado;
• diseño paisajístico;
• senderos para caminar y zonas recreativas;
• jardín de infantes en el territorio;
• jardines infantiles y deportivos;
• tiendas, cafeterías y locales comerciales;
• Espacios de trabajo y oficina;
• coworking;
• Aparcamiento subterráneo de dos niveles;
• estaciones de carga para vehículos eléctricos;
• un área separada para mascotas;
• seguridad alrededor de la hora;
• vigilancia de vídeo y control de acceso;
• Empresa de gestión profesional.

El proyecto proporciona ascensores KONE silenciosos, sistemas modernos de seguridad contra incendios, ventanas de doble acristalamiento eficientes en energía, calor de alta calidad, sonido e impermeabilización.

Apartamentos

En venta se encuentran apartamentos de diferentes áreas y diseños:

• apartamentos de 40-60 m2;
• apartamentos familiares de 68-85 m2;
amplios apartamentos con una superficie de 97-128 m2.

Cada apartamento proporciona:

• techos con una altura de 3 metros;
• amplio balcón;
• Ventanas de gran eficiencia energética;
• Lugar para la instalación de aire acondicionado;
• Distribución eléctrica;
• suministro de agua y calefacción;
• Detectores de gas y fuego;
• Puerta de entrada resistente al fuego;
• vistas de la ciudad, montañas, territorio verde o patio.

Los apartamentos se transfieren en el estado de Green Frame - con el trabajo principal de ingeniería y preparación realizado. El comprador queda para elegir el diseño y realizar un acabado limpio.

Distrito de KRCANISI

Krtsanisi es una de las zonas más verdes y pacíficas de Tbilisi. Hay misiones diplomáticas, residencias privadas, complejos residenciales modernos y zonas recreativas.

La principal ventaja de la zona es la combinación de proximidad al centro de la ciudad y un ambiente de vida más tranquilo.

En las inmediaciones:

• Antiguo Tbilisi;
• El terraplén del río Kura;
• escuelas y jardines de infancia;
• Instituciones educativas privadas;
• supermercados e instalaciones comerciales;
• centros de salud;
• complejos deportivos;
• Restaurantes y cafeterías;
• Oficinas gubernamentales y embajadas.

Tbilisi antiguo se puede llegar en unos 10 minutos en coche en condiciones normales de tráfico. El aeropuerto internacional de Tbilisi está a unos 25-30 minutos.

Por qué el proyecto es adecuado para la inversión

GWG Krtsanisi está en una etapa temprana de la construcción, por lo que el comprador puede fijar el valor del apartamento antes de que el proyecto se complete.

El potencial de la instalación está respaldado por:

a limited number of modern family complexes in the area;
• Ubicación verde y tranquila cerca del centro;
demanda de apartamentos de calidad de familias, extranjeros y arrendatarios a largo plazo;
• infraestructura moderna dentro del proyecto;
• Posibilidad de compra en cuotas;
• la posibilidad de alquiler posterior del apartamento;
• Empresa de gestión profesional;
• Crecimiento potencial de costes a medida que se construye y se encarga el complejo.

El rendimiento estimado de alquiler a largo plazo de un apartamento cualitativamente renovado en Tbilisi puede ser de aproximadamente 5-7% anual antes del impuesto y teniendo en cuenta el costo específico de reparación, gestión y ocupación.

La rentabilidad y el crecimiento del valor no están garantizados y dependen del apartamento seleccionado, precio de compra, calidad de acabado y situación de mercado en el momento de la entrega del objeto.

GWG Developer

GWG Development es una empresa georgiana de desarrollo que ejecuta proyectos residenciales en Tbilisi y Batumi.

En la cartera de la empresa:

GWG Batumi – complejo multifuncional en Batumi;
GWG Krtsanisi es un nuevo barrio residencial familiar en Tbilisi.

La empresa lleva a cabo un ciclo completo de trabajo: desde el desarrollo conceptual y la construcción hasta el mantenimiento y la gestión de bienes.

Cómo va la compra

  1. Determinar el propósito de la compra y presupuesto.
  2. Seleccionamos el edificio, el piso y el diseño.
  3. Compruebe el costo actual y el horario de pago.
  4. Reserve el apartamento seleccionado.
  5. Realizamos la verificación legal del objeto y del contrato.
  6. Firmamos el contrato en persona o remotamente.
  7. El comprador hace un pago inicial.
  8. El saldo se pagará según un calendario acordado.

CONFERENCIA INVEST CAFE

INVEST CAFE - Relocation and Investment Club proporciona soporte completo para la compra de bienes raíces en Georgia.

Ayudaremos.

• Encontrar el apartamento más líquido;
• comparar diseños, pisos y vistas;
• comprobar los documentos de desarrollo y proyecto;
• Organizar una revisión legal independiente del contrato;
• realizar una transacción remota;
• Abrir una cuenta y organizar la transferencia de fondos;
• registrar los derechos del comprador;
• Reparación y mobiliario;
• Prepare el apartamento para alquiler;
• seleccionar una empresa de gestión;
• Calcular el rendimiento real teniendo en cuenta todos los costos.

Escriba o llame - proporcionaremos la lista de precios actual GWG Krtsanisi, planes disponibles, horarios de instalación y cálculo de inversión personal.

Vita Livshitz
INVEST CAFE - Relocation and Investment Club
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Correo electrónico:

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

Reseña en vídeo de complejo residencial GWG KRTSANISI V TBILISI

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