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Propiedades residenciales en venta en Alta Saboya, Francia

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Annecy
400
Thonon les Bains
173
Bonneville
74
Passy
63
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647 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Rumilly, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Rumilly, Francia
Dormitorios 4
Área 85 m²
Silencio Apartamentos
$344,701
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Apartamento 2 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$385,755
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Apartamento 2 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 2
Silencio Apartamentos
$298,727
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Participa en la creación de viviendas en el centro de Annecy. Esta es una zona residencial e…
$355,545
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Apartamento 3 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$540,289
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Apartamento 4 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 4
Área 114 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$1,32M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$397,838
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Apartamento 3 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$551,908
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Apartamento 2 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Participa en la creación de viviendas en el centro de Annecy. Esta es una zona residencial e…
$375,297
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Castillo 6 habitaciones en Rue des Bolliets, Francia
Castillo 6 habitaciones
Rue des Bolliets, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 900 m²
Castillo excepcional del siglo XIII en Savoy - cerca de la frontera de SuizaEste castillo Sa…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Sciez, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sciez, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$237,693
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Apartamento 4 habitaciones en Thonon les Bains, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Thonon les Bains, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Piso 6
A las puertas del distrito de Consis en Tonon-les-Bains, descubra nuestro nuevo espacio de v…
$522,279
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Apartamento 1 habitacion en Thonon les Bains, Francia
Apartamento 1 habitacion
Thonon les Bains, Francia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$281,183
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Apartamento 3 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 3
Piso 3
Silencio Apartamentos
$427,467
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Apartamento 2 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$426,421
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 3
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$319,526
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Apartamento 2 habitaciones en Sciez, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sciez, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$246,566
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Apartamento 4 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 4
Área 88 m²
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$494,742
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Apartamento 4 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$726,659
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Apartamento 3 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$589,089
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Apartamento 3 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$504,967
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 2
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$292,569
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Apartamento 2 habitaciones en Sciez, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sciez, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$280,835
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Apartamento 5 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 5
Área 122 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$1,28M
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Apartamento 4 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$564,689
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Apartamento 2 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Silencio Apartamentos
$370,650
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$269,563
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Apartamento 3 habitaciones en Thonon les Bains, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Thonon les Bains, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$379,945
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Apartamento 2 habitaciones en Sciez, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sciez, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$238,725
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Apartamento 2 habitaciones en Sciez, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sciez, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$234,457
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