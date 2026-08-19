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Propiedades residenciales en venta en Pyrenees Atlantiques, Francia

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Pau
50
Bayona
20
Anglet
13
70 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 2
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$365,421
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$441,410
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Apartamento 4 habitaciones en Anglet, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Anglet, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Silencio Apartamentos
$590,638
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Piso 2
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$573,868
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 3
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$442,223
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 21 m²
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$487,073
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Anglet, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Anglet, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Silencio Apartamentos
$396,018
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$450,124
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$441,642
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$396,676
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 54 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$431,650
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Piso 2
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$354,151
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 93 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$636,379
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Apartamento 3 habitaciones en Bayona, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Bayona, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$471,736
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$545,517
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Apartamento 4 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 4
Área 99 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$664,962
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 1
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$468,947
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Apartamento 4 habitaciones en Anglet, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Anglet, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Silencio Apartamentos
$549,003
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Apartamento 4 habitaciones en Anglet, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Anglet, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Silencio Apartamentos
$580,956
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Apartamento 3 habitaciones en Anglet, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Anglet, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Silencio Apartamentos
$386,335
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$533,898
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$531,574
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Apartamento 4 habitaciones en Bayona, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Bayona, Francia
Dormitorios 4
Área 107 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$601,870
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Apartamento 3 habitaciones en Anglet, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Anglet, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$482,193
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 28 m²
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$580,258
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 52 m²
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$462,789
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Apartamento 1 habitacion en Pau, Francia
Apartamento 1 habitacion
Pau, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$261,779
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 2
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$425,840
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$502,527
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Apartamento 3 habitaciones en Bayona, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Bayona, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Silencio Apartamentos
$425,259
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