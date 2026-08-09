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Propiedades residenciales en venta en Pau, Francia

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apartamentos
50
50 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$359,263
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Apartamento 4 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 4
Área 92 m²
Piso 2
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$677,975
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 71 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$516,934
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 4
Área 79 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$525,068
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$533,898
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$502,527
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 3
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$533,433
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 2
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$425,840
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Apartamento 4 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Piso 2
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$573,868
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$429,907
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$386,335
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 21 m²
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$487,073
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Apartamento 4 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 4
Área 99 m²
Piso 1
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$664,962
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 3
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$474,408
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 2
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$365,421
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
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$533,782
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Apartamento 2 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$367,629
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$531,574
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$526,927
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Piso 3
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$540,521
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
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$481,031
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 93 m²
Piso 1
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$636,379
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$516,470
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 3
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$553,418
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$609,771
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$514,262
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$450,124
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Apartamento 1 habitacion en Pau, Francia
Apartamento 1 habitacion
Pau, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$263,521
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Apartamento 1 habitacion en Pau, Francia
Apartamento 1 habitacion
Pau, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$261,779
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Apartamento 3 habitaciones en Pau, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pau, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Po, la capital de Bearn, es una ciudad dinámica y atractiva. Situado en tierra y por mar, es…
$441,410
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Parámetros de las propiedades en Pau, Francia

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