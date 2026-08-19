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Propiedades residenciales en venta en Poitiers, Francia

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apartamentos
35
casas independientes
3
38 propiedades total found
Castillo 26 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 26 habitaciones
Poitiers, Francia
Habitaciones 26
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Un castillo excepcional de finales del siglo XIX en el corazón de Poitou, distinguido por un…
$2,93M
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Apartamento 2 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$212,630
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$341,602
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 1
En el corazón del sector protegido Poitiers, a 2 pasos de tiendas y transporte, se encuentra…
$541,567
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$312,554
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 1
En el corazón del sector protegido Poitiers, a 2 pasos de tiendas y transporte, se encuentra…
$552,721
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TekceTekce
Castillo 6 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 6 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 6
Área 800 m²
Número de plantas 3
Castillo electrónico del siglo XIX en el valle de los castillos del Loira, a 15 minutos del …
$6,39M
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Agencia
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$302,097
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Apartamento 2 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$231,220
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Apartamento 2 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$224,249
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$312,554
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Apartamento 2 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Silencio Apartamentos
$219,601
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$325,335
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 75 m²
Piso 2
En el corazón del sector protegido Poitiers, a 2 pasos de tiendas y transporte, se encuentra…
$558,995
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Apartamento 4 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 4
Área 89 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$417,126
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 71 m²
En el corazón del sector protegido Poitiers, a 2 pasos de tiendas y transporte, se encuentra…
$573,403
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 72 m²
Piso 1
En el corazón del sector protegido Poitiers, a 2 pasos de tiendas y transporte, se encuentra…
$552,721
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
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Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 71 m²
Piso 1
En el corazón del sector protegido Poitiers, a 2 pasos de tiendas y transporte, se encuentra…
$541,567
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Apartamento 2 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$224,249
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$295,125
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Silencio Apartamentos
$304,421
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$304,421
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
En el corazón del sector protegido Poitiers, a 2 pasos de tiendas y transporte, se encuentra…
$573,403
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$289,316
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$304,421
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Silencio Apartamentos
$296,287
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 72 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$341,602
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Apartamento 2 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Silencio Apartamentos
$223,087
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Apartamento 2 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Silencio Apartamentos
$231,220
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Castillo 10 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 10 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 10
Área 700 m²
Número de plantas 2
Elegante castillo del siglo XVIII en buen estado de vida, a 27 km de Poitiers (aeropuerto, T…
$2,14M
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Parámetros de las propiedades en Poitiers, Francia

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