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Propiedades residenciales en venta en Norte, Francia

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Lille
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Apartamento 2 habitaciones en Rue de Creil, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Rue de Creil, Francia
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
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Área 18 m²
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Silencio Apartamentos
$96,199
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 17 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$101,926
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$257,557
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Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$361,761
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$182,033
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Rue de Creil, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 4
Área 75 m²
Piso 1
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$234,706
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Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 72 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$287,573
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Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$193,458
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$95,055
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 51 m²
Silencio Apartamentos
$205,271
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$93,909
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Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$190,988
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Apartamento 3 habitaciones en Croix, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Croix, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Piso 2
Menos de 10 km al noreste de Lille, descubra nuestro nuevo espacio habitable en Croix, rodea…
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Apartamento 2 habitaciones en Croix, Francia
Apartamento 2 habitaciones
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Menos de 10 km al noreste de Lille, descubra nuestro nuevo espacio habitable en Croix, rodea…
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$104,216
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Apartamento 4 habitaciones en Rue de France, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Rue de France, Francia
Dormitorios 4
Área 99 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$711,671
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 1
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$212,630
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$232,382
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 3
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$210,306
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Apartamento 2 habitaciones en Lille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Lille, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$271,112
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$188,811
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Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$272,081
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$187,843
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Apartamento 1 habitacion en Loos, Francia
Apartamento 1 habitacion
Loos, Francia
Dormitorios 1
Área 17 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$98,762
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Apartamento 4 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 4
Área 88 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$338,891
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Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 2
Área 54 m²
Piso 2
La famosa perla de arquitectura y decoración, que ha decorado interiores para generaciones, …
$394,295
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$95,055
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Apartamento 2 habitaciones en Lille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Lille, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$274,986
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$177,191
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