Permiso de residencia en Francia

Sobre el Programa de Inmigración

French Tech Founder Talent Visa es un programa para emprendedores, expertos y profesionales con una fuerte experiencia profesional que planea crear y desarrollar un proyecto innovador en Francia.

El programa está en la categoría de talento de Passeport / carte y le permite obtener un permiso de residencia de hasta cuatro años para el solicitante principal y sus familiares.

La condición principal es la existencia de un proyecto económico innovador que se implementará en Francia y recibirá el reconocimiento previo por un Estado francés o un organismo público autorizado.

EU Unlockr se ha especializado en escoltar solicitantes a programas de inmigración franceses desde 2021. La empresa ayuda a evaluar el perfil profesional del solicitante, desarrollar y adaptar el proyecto, preparar documentos, obtener el reconocimiento necesario y someter el procedimiento para emitir un visado y una tarjeta de permiso de residencia.

El costo incluye el apoyo integral del programa. No se requiere la compra de bienes raíces y una inversión fija de 300.000 € para esta categoría de permiso de residencia.