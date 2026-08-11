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Permiso de residencia en Francia

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Plazo de obtención: de 5 meses
Costos: de
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Sobre el Programa de Inmigración

French Tech Founder Talent Visa es un programa para emprendedores, expertos y profesionales con una fuerte experiencia profesional que planea crear y desarrollar un proyecto innovador en Francia.

El programa está en la categoría de talento de Passeport / carte y le permite obtener un permiso de residencia de hasta cuatro años para el solicitante principal y sus familiares.

La condición principal es la existencia de un proyecto económico innovador que se implementará en Francia y recibirá el reconocimiento previo por un Estado francés o un organismo público autorizado.

EU Unlockr se ha especializado en escoltar solicitantes a programas de inmigración franceses desde 2021. La empresa ayuda a evaluar el perfil profesional del solicitante, desarrollar y adaptar el proyecto, preparar documentos, obtener el reconocimiento necesario y someter el procedimiento para emitir un visado y una tarjeta de permiso de residencia.

El costo incluye el apoyo integral del programa. No se requiere la compra de bienes raíces y una inversión fija de 300.000 € para esta categoría de permiso de residencia.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 5 meses
Costos
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de
$17,126
Duración
Duración
48 meses
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