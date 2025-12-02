Bienvenido al desbloqueador de la UE
Desde 2021, EU Unlockr ha sido un reconocido experto acompañado por familias y empresarios.
Inversionistas que buscan una manera segura y transparente de obtener un permiso de residencia en Francia.
Somos una empresa totalmente especializada en Francia, con el éxito de nuestros programas.
92%.
Nuestras soluciones son servicio llave en mano, transparencia total y enfoque individual.
Cada cliente. Independientemente de su objetivo:
Este programa está diseñado para empresarios que quieren iniciar su propio negocio en Francia.
Proporciona un permiso de residencia a largo plazo (hasta 4 años) y un camino claro para obtener francés.
ciudadanía en 5 años. EU Unlockr proporciona pleno apoyo - desde el desarrollo de una idea empresarial
y plan de negocios antes del registro de la empresa y la apertura de la cuenta.
Principales ventajas
La oficina principal de EU Unlockr está ubicada en París, y algunos especialistas están en Rusia.
Proporciona un soporte conveniente y comprensible para los clientes locales. Nuestro multilingüe
El equipo le acompaña en cada etapa - desde la primera consulta a la exitosa reubicación.