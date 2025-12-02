Sobre el Programa de Inmigración

Bienvenido al desbloqueador de la UE

Desde 2021, EU Unlockr ha sido un reconocido experto acompañado por familias y empresarios.

Inversionistas que buscan una manera segura y transparente de obtener un permiso de residencia en Francia.

Somos una empresa totalmente especializada en Francia, con el éxito de nuestros programas.

92%.

Nuestras soluciones son servicio llave en mano, transparencia total y enfoque individual.

Cada cliente. Independientemente de su objetivo:

Este programa está diseñado para empresarios que quieren iniciar su propio negocio en Francia.

Proporciona un permiso de residencia a largo plazo (hasta 4 años) y un camino claro para obtener francés.

ciudadanía en 5 años. EU Unlockr proporciona pleno apoyo - desde el desarrollo de una idea empresarial

y plan de negocios antes del registro de la empresa y la apertura de la cuenta.

Principales ventajas

Acceso a la educación gratuita.

Acceso a servicios de salud, bancarios y sociales.

Procedimiento sencillo para ampliar el permiso de residencia.

Puedes solicitar la ciudadanía francesa en 5 años.

Servicio llave en mano: registro de empresas, apertura de cuentas bancarias profesionales y personales.

La oficina principal de EU Unlockr está ubicada en París, y algunos especialistas están en Rusia.

Proporciona un soporte conveniente y comprensible para los clientes locales. Nuestro multilingüe

El equipo le acompaña en cada etapa - desde la primera consulta a la exitosa reubicación.