Permiso de residencia en Francia

Plazo de obtención: de 5 meses
Costos: de
$19,725
Sobre el Programa de Inmigración

Bienvenido al desbloqueador de la UE
Desde 2021, EU Unlockr ha sido un reconocido experto acompañado por familias y empresarios.
Inversionistas que buscan una manera segura y transparente de obtener un permiso de residencia en Francia.
Somos una empresa totalmente especializada en Francia, con el éxito de nuestros programas.
Nuestras soluciones son servicio llave en mano, transparencia total y enfoque individual.
Cada cliente. Independientemente de su objetivo:

Este programa está diseñado para empresarios que quieren iniciar su propio negocio en Francia.
Proporciona un permiso de residencia a largo plazo (hasta 4 años) y un camino claro para obtener francés.
ciudadanía en 5 años. EU Unlockr proporciona pleno apoyo - desde el desarrollo de una idea empresarial
y plan de negocios antes del registro de la empresa y la apertura de la cuenta.

Principales ventajas

  • Acceso a la educación gratuita.
  • Acceso a servicios de salud, bancarios y sociales.
  • Procedimiento sencillo para ampliar el permiso de residencia.
  • Puedes solicitar la ciudadanía francesa en 5 años.
  • Servicio llave en mano: registro de empresas, apertura de cuentas bancarias profesionales y personales.

La oficina principal de EU Unlockr está ubicada en París, y algunos especialistas están en Rusia.
Proporciona un soporte conveniente y comprensible para los clientes locales. Nuestro multilingüe
El equipo le acompaña en cada etapa - desde la primera consulta a la exitosa reubicación.

 

de 5 meses
de
$19,725
48 meses
