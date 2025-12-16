  1. Realting.com
Plazo de obtención: de 5 meses
Costos: de
$17,625
Sobre el Programa de Inmigración

Bienvenido al desbloqueador de la UE
Desde 2021, EU Unlockr ha sido un reconocido experto acompañado por familias y empresarios.
Inversionistas que buscan una manera segura y transparente de obtener un permiso de residencia en Francia.
Somos una empresa totalmente especializada en Francia, con el éxito de nuestros programas.
92%.
Nuestras soluciones son servicio llave en mano, transparencia total y enfoque individual.
Cada cliente. Independientemente de su objetivo:

Francés Tech Fundador Talent Visa - el programa perfecto para empresarios y trabajadores cualificados
especialistas (motores, especialistas en TI, financieros, etc.) planean lanzar una innovadora
proyecto en Francia. Si no tienes tu propio proyecto, nuestro equipo seleccionará y desarrollará para ti.
Una solución completa que cumple con sus requisitos de perfil y programa. A diferencia del programa.
“Talent – permiso de residencia a través de la apertura de negocios”, no se requiere inversión inicial – suficiente
Proyecto innovador aprobado por el Ministerio de Economía de Francia.


Principales ventajas

  • Permiso de residencia de hasta 4 años para toda la familia (el cónyuge tiene derecho al trabajo, los niños tienen acceso
  • a escuelas libres).
  • No hay requisitos iniciales de inversión.
  • Revisión acelerada: La aprobación previa es posible dentro de un mes.
  • Acceso pleno a servicios de salud, bancarios y sociales.
  • Puedes solicitar la ciudadanía francesa en 5 años.
