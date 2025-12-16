Sobre el Programa de Inmigración

Bienvenido al desbloqueador de la UE

Desde 2021, EU Unlockr ha sido un reconocido experto acompañado por familias y empresarios.

Inversionistas que buscan una manera segura y transparente de obtener un permiso de residencia en Francia.

Somos una empresa totalmente especializada en Francia, con el éxito de nuestros programas.

92%.

Nuestras soluciones son servicio llave en mano, transparencia total y enfoque individual.

Cada cliente. Independientemente de su objetivo:

Francés Tech Fundador Talent Visa - el programa perfecto para empresarios y trabajadores cualificados

especialistas (motores, especialistas en TI, financieros, etc.) planean lanzar una innovadora

proyecto en Francia. Si no tienes tu propio proyecto, nuestro equipo seleccionará y desarrollará para ti.

Una solución completa que cumple con sus requisitos de perfil y programa. A diferencia del programa.

“Talent – permiso de residencia a través de la apertura de negocios”, no se requiere inversión inicial – suficiente

Proyecto innovador aprobado por el Ministerio de Economía de Francia.



Principales ventajas