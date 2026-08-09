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Apartamentos en venta en París, Francia

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1 habitación
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10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en París, Francia
Apartamento 3 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Excepcional apartamento con vistas panorámicas al Sena y a la Torre EiffelEn una de las zona…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en París, Francia
Apartamento 1 habitación
París, Francia
Habitaciones 1
Área 19 m²
Apartamento de inversión bajo Airbnb – Pantin (cerca de París y metro)Precio: 140.000 €Ubica…
$164,035
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Apartamento 2 habitaciones en París, Francia
Apartamento 2 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/6
París 17o distrito - Wagram / Pereire - París a tus piesOferta rara en el mercado!Elegantes …
$493,262
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en París, Francia
Apartamento 4 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 104 m²
🏙️ Elegante apartamento con vistas al parque en el corazón de París💶 Costo: 1.130.000 €📐 Sup…
$1,31M
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Apartamento 2 habitaciones en París, Francia
Apartamento 2 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
✨ Moderno apartamento en París - comodidad y funcionalidad en un solo espacio💶 Precio: 479.0…
$556,646
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Apartamento 3 habitaciones en París, Francia
Apartamento 3 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 62 m²
Vivir en París 16 - prestigio y comodidad todos los días 🇫🇷📍 Paris 16 (Auteuil) district🏡 3 …
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en París, Francia
Apartamento 4 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Dirección de ultrapremio - París 16o distritoLa Muette • OCDE • TrocadéroEn una de las zonas…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en París, Francia
Apartamento 5 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Apartamentos Prestigiosos - Triángulo de Oro, ParísUna oferta rara y confidencialEn el coraz…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en París, Francia
Apartamento 3 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 3
Apartamento en París con el carácter de la antigua ciudad19o distrito Silencio Canal de l'Ou…
$697,086
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Estudio 1 habitacion en Rue Cino Del Duca, Francia
Estudio 1 habitacion
Rue Cino Del Duca, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Ver estudio en el distrito 17 de Port Mayo, Louise Michel y Port de Champerre.Vistas impresi…
$395,050
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