  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Ferney Voltaire
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ferney Voltaire, Francia

1 propiedad total found
Castillo 8 habitaciones en 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francia
Castillo 8 habitaciones
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francia
Dormitorios 8
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Un castillo único a 10 km del centro de Ginebra en el lado francés, a 3 km del lago Leman.El…
$14,93M
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
