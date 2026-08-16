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Propiedades residenciales en venta en Essonne, Francia

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2 propiedades total found
Castillo 14 habitaciones en Les Ulis, Francia
Castillo 14 habitaciones
Les Ulis, Francia
Habitaciones 14
Número de plantas 3
Castillo de Bella Durmiente mirando en un lago espejo.Tal vez uno de los castillos más impre…
$15,07M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Castillo 25 habitaciones en Route Forestiere dOrleans, Francia
Castillo 25 habitaciones
Route Forestiere dOrleans, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 600 m²
¡Rare! Castillo a 65 km de París en condiciones excepcionalesEl majestuoso castillo de 1.200…
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