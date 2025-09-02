Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Residencial
  4. Castillo
  5. Garaje

Castillos con garaje en venta en Francia

Burdeos
3
Francia metropolitana
43
Nueva Aquitania
9
Normandía
5
1 propiedad total found
Castillo 15 habitaciones en Burdeos, Francia
Castillo 15 habitaciones
Burdeos, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Número de plantas 3
Un castillo renacentista. Está a 20 kilómetros de Burdeos. La historia del castillo comienza…
Precio en demanda
