Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Sosua
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Sosua, República Dominicana

1 habitación
11
2 habitaciones
10
3 habitaciones
11
4 habitaciones
8
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Sosua, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sosua, República Dominicana

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir