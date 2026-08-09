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Apartamentos en venta en Sosua, República Dominicana

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1 habitación
7
2 habitaciones
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21 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Sosua, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
An oasis of freedom and adventure in the heart of the tropical nature of Cabarete. It is not…
$212,600
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Apartamento 2 habitaciones en Sosua, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Apartamento 1 habitacion en Sosua, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Modern and well-designed studio apartments offering a functional layout, comfort, and attrac…
$119,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
3a planta, 3 dormitorios, 3,5 baños, 200 m2 de construcción, Vista al mar desde balcón, posi…
$515,000
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Apartamento 1 habitacion en Cabarete, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Cabarete, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Every detail of The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte is inspired by the b…
$475,000
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Apartamento 1 habitacion en Cabarete, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Cabarete, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
On a privileged beachfront, oceanfront location along the Cabarete Bay, a new icon of luxury…
$540,000
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Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
Exclusivo ático premium, primera línea del océano, espectaculares vistas al océano. Atico nu…
$1,10M
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Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
$549,000
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Apartamento en Sosua, República Dominicana
Apartamento
Sosua, República Dominicana
Experimente lo último en lujo vivir en Cabarete, Puerto Plata, República Dominicana. Este im…
$1,40M
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Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
Este ático de 4 dormitorios ofrece un balcón en la planta principal y el techo de sol en la …
$1,10M
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Apartamento 1 habitacion en Sosua, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Resale Apartment for Sale – 1 Bedroom | Fully Furnished Well-maintained resale apartment, fu…
$170,000
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Apartamento en Sosua, República Dominicana
Apartamento
Sosua, República Dominicana
$675,000
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Apartamento en Cabarete, República Dominicana
Apartamento
Cabarete, República Dominicana
$1,08M
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Sosúa, República Dominicana
$1,10M
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Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
Descubra este impresionante apartamento en planta baja con 2 dormitorios y 2,5 baños, situad…
$666,000
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Sosúa, República Dominicana
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Apartamento en Sosua, República Dominicana
Apartamento
Sosua, República Dominicana
$351,000
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Ático Ático 2 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Ático Ático 2 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 45/5
$280,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Ático Ático 3 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 45/5
$380,000
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Apartamento 3 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 2/5
$200,000
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Apartamento 2 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 2/5
$140,000
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Parámetros de las propiedades en Sosua, República Dominicana

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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De lujo
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