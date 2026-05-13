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Villas con Terraza en venta en Samaná, República Dominicana

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Las Terrenas
31
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2 propiedades total found
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Villa 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
🌊 Sea-View Estate with Expansion Potential on 8,000 m² Tropical Land – Las Terrenas Price…
$499,000
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Parámetros de las propiedades en Samaná, República Dominicana

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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