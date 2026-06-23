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Casas cerca del club de golf en Venta en Samaná, República Dominicana

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Las Terrenas
63
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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 127 m²
Número de plantas 1
⛳ Nueva Villa de lujo con piscina climatizada - Playa Bonita, Las TerrenasPrecio: USD 1,600,…
$1,60M
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