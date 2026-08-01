Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Samaná
  4. Residencial
  5. Chalet

Chalets en venta en Samaná, República Dominicana

;
Chalet Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Chalet 4 habitaciones en El Limon, República Dominicana
Chalet 4 habitaciones
El Limon, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 176 m²
Número de plantas 2
🌿 Nuevo chalet en el corazón de la naturaleza – El LimónUbicado en un entorno tropical conse…
$179,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Samaná, República Dominicana

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir