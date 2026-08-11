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Propiedades residenciales en venta en Licey al Medio, República Dominicana

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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Licey al Medio, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Licey al Medio, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
AltoBello Residences – Santiago, Dominican Republic Altobello Residences is a gated resident…
$151,100
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