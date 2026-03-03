Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Las Terrenas
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Las Terrenas, República Dominicana

bienes raíces comerciales
18
hoteles
13
Tienda Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 805 m²
Precio: USD 890.000 (algunos documentos indican 990.000 USD – precio por confirmar)Una rara …
$890,000
Dejar una solicitud
🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, República Dominicana
Área 121 m²
Precio: USD 160,000 – Opportunidad de llave en mano totalmente equipadaDescubra una oportuni…
$160,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir