  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Las Terrenas
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Las Terrenas, República Dominicana

🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
TOP TOP
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 2 000 m²
Precio: USD 3.100.000 – Negocios & Propiedad IncluidoUna rara y prestigiosa oportunidad de a…
$3,10M
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
TOP TOP
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 16 250 m²
Precio: USD 1.250.000 – Propiedad & Negocios Incluido (Walls and Business)Una oportunidad ex…
$1,25M
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic en Las Terrenas, República Dominicana
TOP TOP
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, República Dominicana
Área 1 663 m²
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast en venta - Las Terrenas, República DominicanaPrecio: U…
$550,000
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre
Las Terrenas, República Dominicana
Área 3 200 m²
Precio: USD 900,000 – Propiedad & Negocios Incluido (Walls and Business)Una oportunidad exce…
$900,000
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 1 449 m²
Precio: USD 1,800,000 – Negocios & Propiedad IncluidoUna excelente oportunidad para adquirir…
$1,80M
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 800 m²
Descubra esta encantadora propiedad de estilo caribeño enclavada en un exuberante entorno tr…
$420,000
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 1 654 m²
Precio: USD 850.000Descubra una oportunidad única para adquirir una boutique pacífica y rent…
$850,000
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 120 m²
Descubra una oportunidad única para adquirir una boutique de diseño ecológico muy bien diseñ…
$950,000
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Descubre una oportunidad única de inversión en el corazón de Las Terrenas: una encantadora b…
$480,000
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 350 m²
Descubra este excepcional llavero Boutique Bed & Breakfast situado a solo 250 metros de una …
$750,000
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 860 m²
Descubra una oportunidad única para adquirir un hotel ecológico y retiro de bienestar totalm…
$1,30M
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Descubra una rara oportunidad de adquirir una excepcional finca de estilo caribeño situada a…
$1,85M
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 1 000 m²
Descubra esta encantadora residencia hotelera de estilo caribeño situada a solo 90 metros de…
$1,15M
