Restaurantes en venta en Las Terrenas, República Dominicana

🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre en Las Terrenas, República Dominicana
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre
Las Terrenas, República Dominicana
Área 100 m²
Precio: USD 130.000Alquiler mensual: 800 dólaresUna fantástica oportunidad para adquirir un …
$130,000
