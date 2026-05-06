Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. La Romana
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en La Romana, República Dominicana

;
villas
12
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Casa de Campo, República Dominicana
Villa 7 habitaciones
Casa de Campo, República Dominicana
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
Piso 1/2
Eleva tu estilo de vida con la Villa exquisitamente diseñada, situada en el primer hoyo del …
$7,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en La Romana, República Dominicana

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir