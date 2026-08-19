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Propiedades residenciales en venta en La Romana, República Dominicana

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casas independientes
17
17 propiedades total found
Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$3,29M
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 052 m²
Off-Plan Luxury Villa in Casa de Campo An exceptional opportunity to acquire a bespoke off-…
$6,90M
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Eleva tu estilo de vida con la Villa exquisitamente diseñada, situada en el primer hoyo del …
$7,00M
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 154 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$5,99M
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Villa en La Romana, República Dominicana
Villa
La Romana, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
It consists of 33 villas each located on plots of approximately 600 square meters, with a co…
$450,000
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$3,39M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 531 m²
The villa in the exclusive Casa de Campo emerges majestically amidst the lush vegetation tha…
$5,85M
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 925 m²
Amazing villa for sale located in Casa de Campo Resort in La Romana, featuring 5 spacious be…
Precio en demanda
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 060 m²
Casa de Campo, La Romana, Dominican Republic An extraordinary contemporary villa designed to…
$5,40M
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Villa located in Cajuiles Casa de Campo. For rent between $800 to $2500, depending on the …
$2,500
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 671 m²
New project in the final design phase, to start construction in February 2025, located in th…
$3,25M
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 2 175 m²
Villa Alegre – Ultra Luxury Oceanfront Estate Villa Alegre is a spectacular turnkey luxury …
$22,00M
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 000 m²
Investing in Casa de Campo, La Romana, offers a variety of benefits that make it a highly at…
$4,29M
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 208 m²
Location:  Cacique 31 , Avenida del Cacique 31, Casa De Campo, La Romana, Dominican Republic…
$6,79M
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Casa 5 habitaciones en Casa de Campo, República Dominicana
Casa 5 habitaciones
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Don’t miss this spectacular villa in Casa de Campo: Features: 5 bedrooms 5.5 bathrooms …
$1,70M
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
One is a resale in Casa de Campo with stunning views to Lake and Golf. This property is loc…
$2,40M
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Casa de Campo, a luxurious residential complex on the paradisiacal beaches of the Dominican …
$2,98M
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Parámetros de las propiedades en La Romana, República Dominicana

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
campo de golf cercano
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