Durante 15 años de actividad de la empresa Like House, se han construido más de 248,500 metros cuadrados de espacio habitable en Batumi. La empresa cuenta con 12 proyectos completados y 1 en construcción.
Como la empresa House lleva a cabo una amplia gama de obras de construcción e instalación para la construcción de edificios y estructuras, estableciendo tendencias en arquitectura, diseño y tecnologías de construcción.
Hoy en día la tenencia cuenta con 7 empresas en áreas de actividad relacionadas y 250 empleados activos, lo que lo convierte en uno de los mayores desarrolladores de Adjara.
Nuestro propósito:
Crear el espacio de vida perfecto que cumple con los valores de nuestros clientes. Las principales son seguridad, comodidad, amabilidad ambiental y durabilidad.