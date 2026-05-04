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Like House

Georgia, Batumi
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Company type
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Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2007
En la plataforma
En la plataforma
4 años 7 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
likehouse.ge/en
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Sobre el desarrollador

Durante 15 años de actividad de la empresa Like House, se han construido más de 248,500 metros cuadrados de espacio habitable en Batumi. La empresa cuenta con 12 proyectos completados y 1 en construcción.

Como la empresa House lleva a cabo una amplia gama de obras de construcción e instalación para la construcción de edificios y estructuras, estableciendo tendencias en arquitectura, diseño y tecnologías de construcción.

Hoy en día la tenencia cuenta con 7 empresas en áreas de actividad relacionadas y 250 empleados activos, lo que lo convierte en uno de los mayores desarrolladores de Adjara.

Nuestro propósito:

Crear el espacio de vida perfecto que cumple con los valores de nuestros clientes. Las principales son seguridad, comodidad, amabilidad ambiental y durabilidad.

Nuestros agentes en Georgia
Magda Dumbadze
Magda Dumbadze
2 propiedades
Otros desarrolladores
Green Rock
Georgia, Tiflis
Edificios nuevos 1
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KASKO GROUP
Georgia, Batumi
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 1
La empresa constructora KASKO tiene muchos años de experiencia en la ejecución de proyectos en el sector de la construcción. La empresa fue fundada en 2011 en Batumi, Georgia, y destaca no sólo por sus construcciones de alta calidad, sino también por la entrega de proyectos por adelantado. N…
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Hilton Serviced Apartments
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Propiedades residenciales 3
Tourinvest Management Group ha estado operando en Georgia desde 2008, es uno de los mayores inversores de Georgia y su inversión total es de unos 200 millones de dólares. El perfil de la empresa incluye las siguientes actividades operativas: Construcción, Ventas Inmobiliarias, Gestión de Bie…
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BLOX
Georgia, Tiflis
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 6 Bienes raíces comerciales 1
BLOX, ha estado operando en el mercado inmobiliario de desarrollo en Georgia desde 2016 y ha estado creando nuevos estándares de vida cómodos cada día. Es nuestra prioridad proporcionar a nuestros clientes seguros, con estándares europeos, espacios de vida de alta calidad construidos en zona…
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ELT Building
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2017
Edificios nuevos 3 Propiedades residenciales 4
Elt Building es una empresa de desarrollo y construcción que ha comenzado una actividad considerable en Adjara, particularmente en Batumi desde 2017. La puesta en marcha de la compañía fue un complejo de apartamentos multifuncional Sunrise en el nuevo Boulevard, en la primera línea de la …
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