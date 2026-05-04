Sobre el desarrollador

Durante 15 años de actividad de la empresa Like House, se han construido más de 248,500 metros cuadrados de espacio habitable en Batumi. La empresa cuenta con 12 proyectos completados y 1 en construcción.

Como la empresa House lleva a cabo una amplia gama de obras de construcción e instalación para la construcción de edificios y estructuras, estableciendo tendencias en arquitectura, diseño y tecnologías de construcción.

Hoy en día la tenencia cuenta con 7 empresas en áreas de actividad relacionadas y 250 empleados activos, lo que lo convierte en uno de los mayores desarrolladores de Adjara.

Nuestro propósito:

Crear el espacio de vida perfecto que cumple con los valores de nuestros clientes. Las principales son seguridad, comodidad, amabilidad ambiental y durabilidad.