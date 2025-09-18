  1. Realting.com
Roof Development

Georgia, Tiflis
Promotor
3 años 10 meses
English, Русский, Deutsch
roofdevelopment.ge/
Sobre el desarrollador

Roof Development es una empresa de desarrollo fundada en 2017. La empresa cuenta con tres proyectos completados y dos en curso.

Roof Development está dotada de empleados altamente cualificados, lo que garantiza la creación de complejos residenciales avanzados.

Valor

El valor principal de la empresa es promover el desarrollo urbano. Estamos enfocados en la calidad, que es lo más importante para su vida.

La misión de la empresa

Cree un ambiente de vida seguro, saludable y acogedor.

El propósito de la empresa

Desarrollo del sector inmobiliario e introducción de innovaciones en el mercado georgiano.

Toda la construcción de la empresa se financia en la etapa inicial, lo que garantiza la terminación oportuna.

Roof Development and Roof Construction crean una única plataforma de construcción que combina varios proyectos en Georgia.

17 propiedad
Otros desarrolladores
Like House
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 2
Durante 15 años de actividad de la empresa Like House, se han construido más de 248,500 metros cuadrados de espacio habitable en Batumi. La empresa cuenta con 12 proyectos completados y 1 en construcción.Como la empresa House lleva a cabo una amplia gama de obras de construcción e instalació…
Гумбати Групп
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 1998
Nuevos edificios 3 Propiedades residenciales 10
Gumbati Group comenzó su posicionamiento en el mercado en 1998 y aún ocupa una posición de liderazgo en su campo debido a sus altos estándares de construcción. Somos la primera compañía en comenzar la construcción a gran escala en Batumi. Hemos construido 500,000 metros cuadrados. de loca…
Zulu VIP
Georgia, Batumi
Propiedades residenciales 1
Las oficinas de nuestra agencia, ZULU VIP, están ubicadas en Batumi, Georgia.Nuestra empresa vende proyectos especiales en la primera línea del mar.La industria inmobiliaria sigue creciendo en esta región. El gobierno apoya esta industria, proporciona una respuesta rápida al registro de prop…
ELT Building
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2017
Nuevos edificios 3 Propiedades residenciales 3
Elt Building es una empresa de desarrollo y construcción que ha comenzado una actividad considerable en Adjara, particularmente en Batumi desde 2017. La puesta en marcha de la compañía fue un complejo de apartamentos multifuncional Sunrise en el nuevo Boulevard, en la primera línea de la …
Esteco
Georgia, Tiflis
Nuevos edificios 2 Propiedades residenciales 3
Esteco - casas de construcción en Georgia!¡Le presentamos un proyecto exclusivo de una casa de campo mini-complejo, que se encuentra en los suburbios de la ciudad costera de Batumi!Esteco es una garantía de vida de alta calidad y cómoda!
