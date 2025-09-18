En la plataforma

Roof Development es una empresa de desarrollo fundada en 2017. La empresa cuenta con tres proyectos completados y dos en curso.

Roof Development está dotada de empleados altamente cualificados, lo que garantiza la creación de complejos residenciales avanzados.

Valor

El valor principal de la empresa es promover el desarrollo urbano. Estamos enfocados en la calidad, que es lo más importante para su vida.

La misión de la empresa

Cree un ambiente de vida seguro, saludable y acogedor.

El propósito de la empresa

Desarrollo del sector inmobiliario e introducción de innovaciones en el mercado georgiano.

Toda la construcción de la empresa se financia en la etapa inicial, lo que garantiza la terminación oportuna.

Roof Development and Roof Construction crean una única plataforma de construcción que combina varios proyectos en Georgia.