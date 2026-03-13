Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Ta Khmau, Camboya

4 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 468 m²
📣📣 ផ្ទះវីឡាសម្រាប់លក់ /Villa For Sale 📍ទីតាំង /Location: -60-60ម ជិតព្រលានថ្មី /Prekho – nea…
$260,000
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa 7 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 504 m²
Piso 3
Descubra esta excepcional villa de 3 plantas en alquiler dentro de la exclusiva comunidad ce…
$7,000
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 375 m²
Piso 3
Situado en una comunidad residencial bien establecida y segura en Ta Khmau, esta villa de 3 …
$880,000
Dejar una solicitud
OneOne
Villa 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 210 m²
Piso 3
Ubicado en la prestigiosa comunidad ML Tiara, esta villa contemporánea ofrece una mezcla per…
$450,000
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Ta Khmau, Camboya

