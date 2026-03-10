Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Siem Reap
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Ático

Arrendamiento a largo plazo áticos en Siem Reap, Camboya

1 propiedad total found
Ático 3 habitaciones en Krous, Camboya
Ático 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5
Este hermoso ático de 3 dormitorios en alquiler en la zona de Svay Dangkum de Siem Reap ofre…
$850
por mes
