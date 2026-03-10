Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Siem Reap Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Estudio

Arrendamiento a largo plazo estudios en Siem Reap Municipality, Camboya

Ciudad de Siem Riep
13
Estudio Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Krous, Camboya
Estudio 1 habitación
Krous, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1
Situado justo en el centro de la ciudad de Siem Reap, y a solo 10 minutos a pie de la energé…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2
Este elegante apartamento estudio, situado en el corazón vibrante de la ciudad, ofrece una c…
$200
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra la vida urbana en su mejor con este elegante apartamento estudio en el corazón del …
$200
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Una unidad de estudio limpia y cómoda en una buena ubicación de Wat Bo Village. A poca dista…
$200
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Con una unidad de condominio Studio totalmente amueblada en Rose Apple Square, que ofrece un…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2
Este elegante apartamento estudio de 32 m2 para alquilar está situado en la prestigiosa Rose…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Krous, Camboya
Estudio 1 habitación
Krous, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubre comodidad y comodidad con este elegante apartamento estudio disponible para alquila…
$200
por mes
Dejar una solicitud
Estudio en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Descubra la vida urbana en su mejor con este elegante apartamento estudio en el corazón del …
$200
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Krous, Camboya
Estudio 1 habitación
Krous, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de nueva construcción está en un edificio moderno en una calle tranquila en…
$320
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3
Rose Apple Square es un moderno complejo de condominios en el corazón de Siem Reap, que ofre…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2
Situado justo en el centro de la ciudad de Siem Reap, y a solo 10 minutos a pie de la energé…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4
Rose Apple Square, que da su nombre al proyecto, se encuentra en Rose Apple Road en el coraz…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Estudio 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un elegante apartamento estudio en la vibrante Comuna Svay Dangkum de Siem Reap City. Esta m…
$250
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir