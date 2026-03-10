Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Siem Reap Municipality, Camboya

Ciudad de Siem Riep
34
Propiedad comercial 23 m² en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial 23 m²
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Área 23 m²
Espacio de oficina para alquilar en Svay Dankum area, totalmente amueblado y listo para su u…
$780
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4
Imagínese dar un taller versátil en el corazón de Siem Reap, Camboya, ofreciendo una oportun…
$950
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Este edificio comercial en el corazón de Siem Reap City está disponible para alquilar en $15…
$1,500
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
Este edificio de apartamentos L-shape está disponible para alquilar, que ofrece un total de …
$2,200
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 25
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 30
Piso 5
Imagínese entrar en un mundo de lujo refinado y comodidad sin igual en Siem Reap, donde cada…
$7,000
por mes
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 11
Piso 3
Este hermoso hotel boutique de 10 dormitorios está ahora disponible para la venta y actualme…
$2,800
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Piso 3
Capture atención de alto tráfico en el vibrante distrito Riverside de Siem Reap con este edi…
$8,000
por mes
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Desbloquear el potencial de su negocio con este establecimiento estratégicamente ubicado en …
$125,000
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
El entorno perfecto para su negocio con nuestro espacio de oficinas 80m2 premium situado en …
$700
por mes
Propiedad comercial 70 m² en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial 70 m²
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1
Con un espacio de oficina de 70m2 adaptado a sus necesidades, ofreciendo un equilibrio ideal…
$700
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 13
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 15
Este hotel de 13 dormitorios en alquiler en la zona Svay Dangkum de Siem Reap City es una fa…
$2,500
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Este encantador espacio comercial de madera, situado a solo 5 minutos del Viejo Mercado de S…
$1,800
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 24
Dormitorios 24
Se puede alquilar en Sala Kamraeuk, Siem Reap un edificio escolar de 24 habitaciones, un lug…
$1,800
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Esta propiedad comercial está situada a lo largo de la bulliciosa Riverside Road en Siem Rea…
$1,200
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Piso 3
Introduciendo una rara joya en el corazón de la ciudad – un espumoso almacén en alquiler con…
$700
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 36
Dormitorios 36
Nº de cuartos de baño 40
Esta boutique totalmente amueblada de 36 habitaciones en alquiler en Siem Reap, situada en e…
$7,000
por mes
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Piso 2
Este espacio comercial para alquilar se encuentra en una carretera principal en Sra Ngae Com…
$600
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Piso 3
Este establecimiento ubicado en la vibrante Comuna Svay Dangkum de Siem Reap City. Esta espa…
$1,600
por mes
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Explore un espacio acogedor para alquilar en Siem Reap por $350 al mes. Este encantador aloj…
$350
por mes
Propiedad comercial 17 m² en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial 17 m²
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Área 17 m²
Espacio de oficina para alquilar en Svay Dankum area, totalmente amueblado y listo para su u…
$600
por mes
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
El alquiler es un espacio comercial situado en National Road 06 en la zona de Svay Dankum de…
$5,500
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 15
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 17
Piso 3
Explore este primer edificio de negocios disponible para alquilar en la zona de Sala Kamreau…
$2,000
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 22
Un hotel de 20 habitaciones con piscina está disponible para alquilar en Sala Kamreuk, Siem …
$3,200
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Este edificio comercial en el corazón de Siem Reap City está disponible para alquilar en $15…
$1,600
por mes
Propiedad comercial 93 m² en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial 93 m²
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Área 93 m²
Rose Apple Square en Siem Reap ofrece espacios de oficina modernos que son perfectos para pe…
$1,395
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 15
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 17
Piso 4
Este atractivo hotel boutique en alquiler se encuentra en Kouk Chork Commune, muy cerca de K…
$3,500
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 16
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 18
16BR-Boutique es una gran oportunidad para cualquiera que quiera comenzar un negocio en Siem…
$2,500
por mes
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Habitaciones 24
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 26
Alquiler en Svay Dankum, Siem Reap, es un lujoso hotel con 24 habitaciones bellamente diseña…
$5,000
por mes
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3
Hay una tienda de 5 dormitorios en alquiler en Siem Reap, perfecta para vivir y hacer negoci…
$600
por mes
Propiedad comercial 2 000 m² en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial 2 000 m²
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 26
Dormitorios 26
Nº de cuartos de baño 28
Área 2 000 m²
Piso 3
Descubra una oportunidad incomparable con este impresionante hotel en venta y alquiler, ubic…
$4,000
por mes
