Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Siem Reap Municipality
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Siem Reap Municipality, Camboya

Ciudad de Siem Riep
13
Piso independiente Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Krous, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Piso 3
Este amplio condominio de 3 dormitorios está ahora disponible para la venta en el conocido S…
$210,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 5
Un bonito apartamento de 2 dormitorios en venta en Rose Apple Square , situado en el corazón…
$220,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 5
Esta unidad de condominio de 2 dormitorios en venta en el quinto piso de Rose Apple Square e…
$145,000
Dejar una solicitud
AuraAura
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 5
La unidad de condominio de reventa en Rose Apple Square ofrece una oportunidad única para po…
$130,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 4
Un hermoso condominio de 3 dormitorios está en venta en Rose Apple Square en Siem Reap. El c…
$300,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Krous, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Esta unidad de condominio de 2 dormitorios es para reventa y ofrece 74 metros cuadrados de e…
$60,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Descubra una primera oportunidad de inversión con este condominio totalmente amueblado en ve…
$226,300
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 6
Experimente la vida urbana contemporánea en su mejor momento con este elegante condominio de…
$117,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2
Esta elegante unidad de 1 dormitorio está disponible para reventar en el famoso Rose Apple S…
$135,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4
Este apartamento de 1 dormitorio en venta en Rose Apple Square ofrece una mezcla perfecta de…
$125,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 4
Un elegante condominio de 2 dormitorios está ahora disponible en Rose Apple Square, uno de l…
$250,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Krous, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Krous, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Un apartamento de 2 dormitorios en la zona de Svay Dangkum de Siem Reap, que ofrece 70m2 de …
$55,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 3
Reventa 1 dormitorio Condominio en Rose Apple Square , un edificio de uso mixto de lujo en e…
$140,000
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Siem Reap Municipality, Camboya

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir