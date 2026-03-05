Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Khan Toul Kork, Camboya

Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5
UK 618 Edificio es un moderno condominio residencial situado en la bulliciosa zona de Boeng …
$42,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 27
Time Square 3 ofrece un estilo de vida moderno y sin esfuerzo en el corazón de Boeng Kak I, …
$198,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 27
Si estás buscando un hogar moderno y seguro con un entorno excelente, esta unidad de tres do…
$198,000
OneOne
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 6
Moderno apartamento de 1 cama, 1 baño en venta en Tuol Kouk, Phnom Penh a pocos minutos a pi…
$58,000
