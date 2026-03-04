Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Prampi Makara
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Khan Prampi Makara, Camboya

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Este apartamento dúplex de 2 dormitorios, situado en la bulliciosa zona 7 Makara del distrit…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir