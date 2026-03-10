Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Khan Chroy Changvar, Camboya

6 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 8
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Chroy Changvar, una de las zonas reside…
$309,265
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 20
Actualmente está disponible un condominio de una habitación totalmente amueblado en la plant…
$62,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 11
Situado en Sangkat Chrouy Changva, este moderno apartamento de 2 dormitorios ofrece un cómod…
$140,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 15
Este condominio de 64 m2 en Khan Chroy Chongvar ofrece un espacio de vida cómodo y moderno, …
$85,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 13
Situado en el corazón de Chroy Changvar, estos condominios de 3 dormitorios (tipo 3X) ofrece…
$371,327
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Piso 7
Situado en el corazón de Chroy Changvar, estos condominios de 3 dormitorios (tipo 3A) ofrece…
$448,360
