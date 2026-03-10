Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Khan Chbar Ampov, Camboya

5 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 26
Impresionante apartamento de lujo de 2 dormitorios con vistas al río en el corazón de la cap…
$153,318
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Este apartamento estudio totalmente equipado en Koh Norea, Phnom Penh se ofrece a la venta e…
$59,000
Apartamento independiente Piso independiente en Khan Chbar Ampov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente
Khan Chbar Ampov, Camboya
Piso 10
Asegure un activo premium en la más prestigiosa "Ciudad del satélite" de Phnom Penh con este…
$72,000
OneOne
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 26
Experimente la vida moderna junto al río con esta elegante unidad en Vue Aston, uno de los d…
$175,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 18
Este sofisticado apartamento Studio ofrece una vida urbana premium con una vista clara y sin…
$75,000
