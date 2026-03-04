Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Khan Chamkar Mon, Camboya

2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 268 m²
Piso 2
Situado en la segura y prestigiosa Bassac Garden City, esta encantadora villa presenta una o…
$989,000
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 211 m²
Piso 2
Esta excepcional propiedad está estratégicamente situada en el prestigioso distrito de Khan …
$1,06M
Dejar una solicitud
