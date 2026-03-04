Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Khan Chamkar Mon, Camboya

Estudio Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 19
Situado justo al lado de Aeon Mall 1, este impresionante apartamento estudio en The Penthous…
$99,990
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 15
Situado justo al lado de Aeon Mall 1, este impresionante apartamento estudio en The Penthous…
$89,990
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir