  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

2 propiedades total found
Villa 12 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa 12 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 15
Área 570 m²
Piso 2
Ubicado en el prestigioso distrito de Boeung Keng Kang 1, esta extensa villa abarca 570m2 de…
$4,56M
Dejar una solicitud
Villa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Área 648 m²
Esta parcela está estratégicamente situada en el corazón del distrito más prestigioso y de a…
$5,51M
Dejar una solicitud
