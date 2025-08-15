Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Zukouscynski sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Zukouscynski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Hiezhaly, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Hiezhaly, Belarús
Habitaciones 2
Área 43 m²
Piso 1/5
Apartamento de 2k con renovación en la pintoresca ciudad agrícola de Gezgaly (distrito de Dy…
$13,900
Parámetros de las propiedades en Zukouscynski sielski Saviet, Belarús

