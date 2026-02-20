Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Cierachouski sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Cierachouski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Cierachouka, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Cierachouka, Belarús
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 1/3
Apartamento de 3 habitaciones en el corazón de Terekhovka. El apartamento está en buenas con…
$20,339
